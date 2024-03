Zaracho inicia fase de transição, e Atlético-MG segue preparação para final do Mineiro

O Atlético-MG segue focado na final do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro. O treino desta sexta-feira foi comandado pelo técnico interino Lucas Gonçalves, na Cidade do Galo, e contou com a presença do argentino Matías Zaracho, que iniciou fase de transição na recuperação de uma lesão muscular.

Zaracho está longe dos gramados há mais de um mês, quando sofreu uma contusão no músculo posterior da coxa esquerda. O meia participou de apenas dois jogos do Galo em 2024.

O argentino participou da atividade junto aos demais jogadores do elenco atleticano. Zaracho aguarda apenas a liberação do Departamento Médico para retornar aos gramados.

? Sai do chão que é Galo Doido Grita bem alto pra comemorar... ? A Morena colou com seu verso em "O Galo é o bicho". pic.twitter.com/bc7MFB6rXw ? Atlético (@Atletico) March 22, 2024

Além de Zaracho, o DM do Atlético-MG também tem a presença do volante Paulo Vitor, que se recupera de uma cirurgia no tornozelo esquerdo.

Lucas Gonçalves comandou o treino mais uma vez. O interino substitui, momentaneamente, a saída de Felipão, demitido pelo clube nesta semana. O treinador passou aos atletas uma atividade técnica/tática, com uma parte voltada para as finalizações.

O Atlético-MG volta aos trabalhos na manhã deste sábado. Os jogadores ganharão folga no domingo, já que o Galo não entra em campo no fim de semana. O primeiro duelo da final do Mineiro contra o Cruzeiro acontece apenas no outro sábado (30).