Zagueira do Santos, Narváez celebra estreia "sonhada" com gol e projeta confronto diante do América-MG

Na última quarta-feira, o Santos conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro feminino de 2024. As Sereias da Vila bateram o Atlético-MG fora de casa, por 3 a 1, pela segunda rodada do torneio. Aldana Narváez, Thaisinha e Carol Baiana fizeram os gols alvinegros.

A zagueira Narváez marcou seu primeiro gol com a camisa do Santos justamente em sua partida de estreia. A argentina entrou na segunda etapa para atuar como volante e deixou tudo igual no placar com apenas cinco minutos em campo, contribuindo com o gás necessário para a virada do Peixe.

Narváez classificou seu primeiro jogo com as Sereias da Vila como "especial". Contratada junto ao Banfield-ARG e com vínculo até o fim deste ano, a jogadora ainda comentou sobre as diferenças entre o futebol brasileiro e o argentino.

"Foi uma estreia sonhada, principalmente por ser o meu primeiro desafio fora do meu país e ainda mais por poder entrar e ajudar o time com o gol de empate. Depois seguimos buscando o resultado e cumprimos o objetivo de ganhar os três pontos, então estou muito feliz. Aqui é muito diferente da Argentina. O futebol brasileiro tem outro ritmo, por aqui se joga mais rápido, um pouco mais físico também", declarou a defensora.

A zagueira do Santos ainda projetou o duelo contra o América-MG, que também acontece em Minas Gerais. A equipe permaneceu no estado para realizar a preparação e Narváez valorizou este período de preparação, destacando ainda o entrosamento com o elenco.

"Acho que ficarmos a semana toda aqui serve muito, mais do que nada, para que estejamos todos juntos. São as primeiras três rodadas e essa união serve para nos conhecermos mais, para estarmos todos cada vez mais juntos. As meninas que ficaram em Santos nos acompanham do mesmo jeito, então acho que serve muito para focarmos e voltarmos com os seis pontos dessa cidade", finalizou a atleta.

Em seu próximo compromisso pelo Brasileirão feminino, o Santos visita o América-MG, a partir das 15 horas (de Brasília) deste domingo, na Arena Gregorão, em Contagem (MG). O embate é válido pela terceira rodada da competição.