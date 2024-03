Seleção brasileira fará homenagem a Zagallo em jogo contra a Inglaterra

Do UOL, em São Paulo

A seleção brasileira fará uma homenagem a Zagallo — que morreu em janeiro deste ano — no amistoso contra a Inglaterra, amanhã (23), em Wembley.

O que aconteceu

Uma imagem do treinador estampará a flâmula e a camisa do Brasil na partida. Zagallo foi tetracampeão mundial, com foi títulos como jogador, um como técnico e um como coordenador.

O Zagallo merece todas as homenagens. Reverenciar a memória dele em um jogo da Seleção, a sua paixão, no estádio de Wembley lotado tem um significado ainda mais especial. É uma justa homenagem da CBF a essa lenda do futebol mundial. Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF

HOMENAGEM A ZAGALLO! ♾️ 🇧🇷



Na primeira partida da Seleção Brasileira após o falecimento do único tetracampeão mundial da história, Zagallo receberá uma série de tributos no amistoso contra a Inglaterra, no próximo sábado (23), em Wembley.



A equipe comandada por Dorival Júnior… pic.twitter.com/BEK3m9m5cA -- CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 22, 2024

A seleção brasileira jogará com o uniforme azul. Será o primeiro compromisso no Brasil neste ano e também a estreia de Dorival Jr como técnico.

Brasil e Inglaterra se enfrentam às 16h (de Brasília). Na sequência, a seleção verde-amarela enfrentará a Espanha, em Madri.