Veja quanto Corinthians vai receber para emprestar Neo Química Arena ao Santos

O Corinthians chegou a um acordo com a diretoria do Santos para emprestar a Neo Química Arena durante a semifinal do Campeonato Paulista. O Peixe vai receber o Red Bull Bragantino em Itaquera no dia 27, às 20h30 (de Brasília).

Para atuar na Arena, ficou acordado que o Santos arcará com os custos operacionais do jogo, que deve girar em torno da casa dos R$ 800 mil. Mas mais do que isso, o Timão exigiu ao Peixe o pagamento de um aluguel de aproximadamente R$ 700 mil.

Por ser semifinal, a renda do duelo vai ser dividida entre Santos e Red Bull Bragantino. O Alvinegro Praiano divulgou na noite da última quinta-feira os valores dos ingressos, adaptados ao contexto do estádio.

Cerca de 45 mil entradas serão colocadas à venda para santistas, com uma pequena parte sendo destinada aos torcedores do Massa Bruta.

Na última quinta-feira, diretores de Corinthians e Santos realizaram uma vistoria no estádio. As partes assinaram um termo, deixando claro que qualquer cadeira quebrada ou estrutura danificada por santistas será custeada pela diretoria do Peixe. Pela rivalidade entre os clubes, há um temor de que isso ocorra.

"O Santos finalmente chegou a uma semi de Paulista e por isso queremos jogar em São Paulo, queremos um público maior, que será importante. O Santos nunca foi mandante na Neo Química. Agradeço ao presidente Augusto Melo, que não mediu esforços para acomodar a questão financeira", disse Marcelo Teixeira, presidente do Santos.

"O dinheiro não falou mais alto. Temos jogadores experientes, preparados e alguns já até acostumados a jogar na Neo Química. A decisão foi conjunta e muito bem pensada. A decisão é no aspecto técnico também. Temos um objetivo traçado. Queremos decidir o campeonato", completou.

Nesta sexta-feira, Santos e Corinthians vão realizar um jogo-treino no estádio da Vila Belmiro, às 17 horas (de Brasília). A atividade não contará com público e não será televisionada.