Vasco goleia Olaria em jogo-treino no CT Moacyr Barbosa

Nesta quinta-feira, o Vasco realizou um jogo-treino contra o Olaria, no CT Moacyr Barbosa, e goleou por 5 a 0, apesar do técnico Ramón Díaz ter colocado em campo uma equipe reserva.

O destaque do jogo foi o atacante Clayton, com dois gols. Além dele, David e JP também marcaram, enquanto o outro foi contra.

O Vasco iniciou o jogo-treino com a seguinte formação: Keiller; Puma Rodriguez, Maicon, Luiz Gustavo e Victor Luís; De Lucca, Mateus Carvalho e JP; David, Serginho e Clayton.

Por fim, os principais jogadores do elenco fizeram apenas um trabalho na academia, visando melhorar fisicamente o grupo para o Campeonato Brasileiro. A estreia será diante do Grêmio, no dia 13 de abril, em São Januário.