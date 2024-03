Titular no gol, Rossi mira títulos pelo Flamengo: "Construindo um grande time"

Na final do Campeonato Carioca, o Flamengo vem mostrando um desempenho defensivo impressionante. Rossi não levou gol em dez jogos seguidos na temporada e falou sobre não ter "sujado o uniforme" pelo bom desempenho defensivo da equipe.

"Levamos como brincadeira, mas acho que eu não sujar uniforme é muito importante para o time, porque sabe que está fazendo um grande trabalho em campo. Eu estou no final da defesa, começa lá na frente com os atacantes. É muito importante o trabalho deles para eu não sujar o uniforme também", declarou.

O arqueiro ainda destacou a vontade de conquistar títulos pelo clube carioca.

"Quero ganhar aqui no Flamengo, vamos para isso. O professor Tite está construindo um grande time, o equilíbrio que ele fala é muito importante para nós", disse o argentino.

Na manhã desta sexta (22), no Ninho do Urubu, o Mengão trabalhou visando a final do @Cariocao! ???#VamosFlamengo #CRF ?: Marcelo Cortes /CRF pic.twitter.com/o5NUG3VA8T ? Flamengo (@Flamengo) March 22, 2024

Agustín Rossi chegou ao Flamengo no meio do ano passado. Em seus primeiros meses, foi reserva de Matheus Cunha na meta do time. O argentino fez sua estreia no dia 20 de setembro em um empate sem gols com o Goiás, pelo Campeonato Brasileiro.

O Flamengo inicia a busca pelo título Estadual contra o Nova Iguaçu no dia 30 de março, às 15 horas (de Brasília), no Maracanã. A partida de volta é no dia sete de abril no mesmo horário e no mesmo estádio.

Entre os jogos decisivos pelo Estadual, o Flamengo também faz sua estreia pela Copa Libertadores diante do Millonarios no dia dois de abril, às 19 horas, na Colômbia.