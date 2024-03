Técnico da Colômbia lamenta falta de espaço para James e alfineta São Paulo

O técnico Néstor Lorenzo, da seleção da Colômbia, falou sobre a atuação de James Rodríguez após a vitória sobre a Espanha e cutucou o São Paulo.

O que aconteceu

Néstor Lorenzo opinou sobre a falta de espaço que James vem tendo no São Paulo. O treinador colombiano afirmou que espera que ele tenha mais tempo em campo.

Ele tem jogado pouco. Atuou 11 minutos e em 11 minutos o São Paulo chegou com mais perigo do que nos 80 minutos anteriores, graças ao James. Você sabe o que ele pode entregar e não me surpreende. Espero que ele jogue muito mais, que tenha ritmo no São Paulo, para vir à seleção e poder render os 90 minutos. Néstor Lorenzo

O treinador da Colômbia rasgou elogios ao meio-campista ao falar sobre o seu desempenho no jogo de hoje. "James é um grande jogador, diferente e estava procurando sua melhor forma. Pensamos que o ideal era que ele entrasse no segundo tempo e ele fez isso muito bem", disse Néstor Lorenzo.

James Rodríguez foi destaque na vitória da Colômbia sobre a Espanha, hoje (22), em amistoso realizado em Londres. Ele entrou no segundo tempo e ajudou a equipe na criação das jogadas de ataque.

James não descarta volta ao futebol espanhol

James falou sobre sua carreira após a partida. Ele foi perguntado sobre a possibilidade de um dia voltar a jogar no futebol espanhol e não descartou a ideia.

Creio que quando venho à seleção tenho de fazer as coisas bem. Espero que, no futuro, quem sabe, eu possa voltar à La Liga. É uma liga que sempre quis jogar e joguei. Espero, por que não, poder ir outra vez [para o Campeonato Espanhol]. James Rodríguez, à ESPN

O meio-campista ficou próximo de deixar o São Paulo. James não atuou durante grande parte do Campeonato Paulista e chegou a pedir para deixar o Tricolor após não viajar para a Supercopa do Brasil. Ele, no entanto, voltou atrás.

Desde então, James soma quatro jogos pelo São Paulo em 2024 — todos eles saindo do banco. O colombiano tem um gol marcado e uma assistência feita, ambos no jogo contra a Inter de Limeira.