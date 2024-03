Substituto e sequências: O que esperar do Corinthians em jogo-treino

Do UOL, em São Paulo

O jogo-treino de hoje do Corinthians, contra o Santos, traz uma série de questões desta intertemporada a serem respondidas em campo.

O que aconteceu

É o primeiro teste do Corinthians para a sequência da temporada. O Alvinegro, passada a eliminação precoce no Paulista e a classificação à terceira fase da Copa do Brasil, não entra em campo há uma semana e terá o próximo compromisso oficial apenas em 2 de abril, na estreia pela Sul-Americana.

António Oliveira definirá no confronto o substituto temporário de Félix Torres. O defensor equatoriano foi convocado por sua seleção nesta Data Fifa, e a escolha do companheiro de zaga de Gustavo Henrique mostrará quem é o reserva imediato na posição.

Rodrigo Garro e Cacá em ação durante treino do Corinthians Imagem: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Cacá deve ser o escolhido para começar jogando. Ele esteve entre os titulares na parte separada do treino da tarde de ontem, indicando que superou a concorrência interna com Raul Gustavo, Caetano e João Pedro para assumir a posição.

O jogo-treino dará sequência a dois jogadores: Breno Bidon e Pedro Raul. A dupla também trabalhou com a base titular e deve figurar entre os 11 iniciais, assim como na vitória sobre o São Bernardo. O meia ocupará novamente a vaga de Maycon, lesionado, enquanto o atacante repetirá o trio de ataque com Yuri Alberto e Wesley — Romero, que poderia ser escalado, está com a seleção paraguaia.

Paulinho, do Corinthians, em ação em treino no CT Joaquim Grava Imagem: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O compromisso ainda pode ter novidades vindas do DM. Paulinho e Igor Coronado, que avançaram na recuperação, podem estar aptos a ganhar minutos após terem participado com o resto do elenco das atividades em campo na segunda sessão de treino de ontem. Já Diego Palacios, Fausto Vera, Maycon e Ruan Oliveira seguem como desfalques certos.

Possível time titular no jogo-treino

Cássio; Fagner, Cacá, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Wesley, Pedro Raul e Yuri Alberto