Sem Messi, Argentina vence El Salvador em amistoso com barreira bizarra

Em amistoso realizado na Filadélfia, nos Estados Unidos, a Argentina não sentiu falta de Lionel Messi, lesionado, e venceu El Salvador por 3 a 0.

Os gols do jogo foram marcados por Cristian Romero, Enzo Fernández e Lo Celso. A seleção de Lionel Scaloni alcançou a terceira vitória contra El Salvador em três partidas na história do confronto.

O duelo ficou marcado por uma barreira bizarra montada por El Salvador nas cobranças de falta da Argentina. Os campeões do mundo ainda estrearam uniforme em homenagem ao título conquistado no Catar.

Sem Lionel Messi, cortado por uma lesão muscular na coxa direita, a Argentina foi liderada por Di María. No segundo tempo, Scaloni deu chances para diversos garotos.

Agora, a Argentina volta a campo na madrugada de quarta-feira (27) para encarar a Costa Rica. A bola rola a partir de 0h (de Brasília). Já El Salvador joga na terça (26) e enfrenta Honduras, às 22h.

Como foi o jogo

Em ritmo de treino! Diante da fragilidade apresentada por El Salvador, a Argentina nem precisou pisar no acelerador para abrir o placar. Aos 15 minutos da etapa inicial, Di María cobrou escanteio na cabeça de Cristian Romero, que testou firme para o fundo das redes.

Barreira bizarra! No primeiro tempo, El Salvador demonstrou não gostar muito da tradicional barreira. Nas cobranças de falta da Argentina, os jogadores se posicionaram dentro da área e na linha do gol (veja abaixo). A 'estratégia' viralizou nas redes sociais.

Seleção de El Salvador simplesmente NÃO colocou barreira em uma falta perigosa contra a atual campeã do mundo, apenas.



Pior que nesse caso deu certo. A Argentina não fez o gol. pic.twitter.com/r9EtNLQait -- Gabriel de Oliveira (@gabdeolv) March 23, 2024

Susto e resposta imediata! Aos 28 minutos do primeiro tempo, El Salvador quase empatou com Jairo Henriquez, que finalizou e tirou tinta da trave. Apesar do perigo, a Argentina dominou as ações e ampliou com Enzo Fernández. O volante aproveitou sobra na pequena área após finalização de Lo Celso e deixou o dele.

Tranquilidade de campeão! Sem esforço, a Argentina voltou para o segundo tempo e logo marcou o terceiro. Aos seis minutos, Lo Celso tabelou com Lautaro Martínez e bateu no canto do goleiro. Ainda com algumas chances de gol, os campeões do mundo pecaram na pontaria e não decretaram a goleada.

O novo uniforme e os gols do jogo

Argentina apresenta novo uniforme com referência ao título no Catar! Segundo uniforme tem também homenagem para o torcedor argentino!#Futebol #Argentina #BoraJogar pic.twitter.com/HMwBTgnSzy -- Bora Jogar (@borajogarbet) March 16, 2024

Argentina 2-0 El Salvador



Enzo Fernández ⚽️ pic.twitter.com/eWj0NiYY5l -- Mr.gOal (@g0alified) March 23, 2024