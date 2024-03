Seleção Brasileira homenageará Zagallo em amistoso diante da Inglaterra

O ex-jogador e treinador Zagallo, tetracampeão mundial com a Seleção Brasileira em diferentes funções, será homenageado pelos jogadores do Brasil no amistoso contra a Inglaterra, neste sábado, em Wembley. Será a primeira vez que a pentacampeã entra em campo depois do falecimento do ídolo.

A CBF confeccionou um patch especial com a imagem dele na manga da camisa que será utilizada, além de uma flâmula em reverência ao maior vencedor de Copas do Mundo. Titular nas de 1958 e 1962, técnico do timaço de 1970 e coordenador da Seleção no Mundial de 1994, Zagallo ergueu quatro troféus.

"O Zagallo merece todas as homenagens. Reverenciar a memória dele em um jogo da Seleção, a sua paixão, no estádio de Wembley lotado tem um significado ainda mais especial. Ë uma justa homenagem da CBF a essa lenda do futebol mundial", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Inspirada na imagem do técnico na beira do campo durante a Copa do Mundo de 1998, a obra levou cerca de dois anos para ficar pronta e envolveu 26 artesãos. Com 30 quilos, ela foi confeccionada pelo mesmo ateliê responsável pelas estátuas de Marta e Pelé.

"Neste primeiro jogo da seleção brasileira após a morte de Zagallo, não poderíamos deixar de prestar mais uma homenagem, a paixão pela amarelinha que ele fez ecoar pelo mundo, será representada um patch comemorativo, flâmula, placa e também uma homenagem feita pelo próprio Dorival. Precisamos preservar nossa história e valorizar aqueles que fizeram do Brasil a maior seleção do mundo", afirmou o diretor de Marketing da CBF, Lênin Franco.

Por fim, em 2022, Zagallo foi homenageado com uma estátua no museu da CBF.