Seleção Brasileira finaliza preparação para amistoso contra Inglaterra; veja provável escalação

Nesta sexta-feira, a Seleção Brasileira finalizou a preparação para o amistoso contra a Inglaterra no estádio de Wembley, palco do duelo. O confronto será disputado amanhã, às 16 horas (de Brasília).

O técnico Dorival Júnior trabalhou a parte defensiva e ofensiva, assim como situações de jogo. O comandante, que fará sua estreia pela Amarelinha, também orientou uma atividade tática.

A provável escalação da Seleção para encarar os ingleses tem: Bento, Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendell; Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá; Vini Jr, Rodrygo e Raphinha.

Para essa data Fifa, o treinador contou com vários cortes em sua convocação inicial, como Gabriel Magalhães, Casemiro, Ederson, Marquinhos e Gabriel Martinelli, todos lesionados.

A última vez que a Seleção entrou em campo foi na derrota para a Argentina por 1 a 0, no dia 21 de novembro, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. O Brasil acumula uma sequência de quatro jogos sem vitórias, com três reveses e um empate.