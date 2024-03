São Paulo se contratar Felipão, tem que vendar estátua do Telê, diz Arnaldo

O comentarista Arnaldo Ribeiro afirmou no Posse de Bola que não trocaria Thiago Carpini por Felipão no comando do São Paulo. Para ele, se a diretoria tricolor optar por esse caminho, terá de vendar a estátua de Telê Santana que fica na entrada do portão 2 do Morumbis.

Eu não trocaria o Carpini pelo Felipão. O crédito do Carpini vai durar até o começo da Libertadores, se ele não for bem no começo da Libertadores, tchau, a gente sabe como funciona. Mas não seria o Felipão, para mim, por uma série de questões. Não só pelo passado palmeirense, mas por algumas coisas que ele carrega como treinador, se o São Paulo contratar o Felipão, ele tem que vendar a estátua do Telê Santana, botar uma venda nos olhos. Por valores de jogo, por princípios, o São Paulo não teve ainda no seu comando figuras como o Felipão, que joga a bola dentro de campo, que mela o jogo, não teve. Se você compra a ideia, você está assumindo outra linha. Aí os dirigentes do São Paulo, se quiserem essa outra linha, que assumam isso. Arnaldo Ribeiro

