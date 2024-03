Ronaldo presenteia tenista Carlos Alcaraz com camisa do Cruzeiro

Fã de tênis e praticante assíduo da modalidade, Ronaldo está nos EUA prestigiando o Aberto de Miami e aproveitou para presentear o espanhol Carlos Alcaraz, número dois do mundo, com uma camisa do Cruzeiro, clube do qual é proprietário.

"Do fenômeno do futebol para o fenômeno do tênis! Ronaldo presenteou o tenista Carlos Alcaraz com o manto do Cruzeiro, no Miami Open. Que a camisa celeste traga sorte no torneio!", escreveu o Cruzeiro.

Do fenômeno do futebol para o fenômeno do tênis! ? Ronaldo presenteou o tenista Carlos Alcaraz com o manto do Cruzeiro, no Miami Open. Que a camisa celeste traga sorte no torneio! ??? pic.twitter.com/iEDg4ZdLRe ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) March 22, 2024

No vídeo, é possível ver Ronaldo entregando a camisa do Cruzeiro autografada e dizendo "Aqui craque. É uma camisa de um time do Brasil, o Cruzeiro". Na sequência, Alcaraz agradeceu.

Além da camisa do Cruzeiro, Ronaldo também presenteou o tenista com uma camisa do Real Valladolid, clube espanhol que ele também é proprietário.

Alcaraz retribuiu o gesto do Fenômeno com uma raquete de tênis. Nas redes sociais o espanhol mostrou o carinho que tem pelo brasileiro: "Um ídolo, referência e inspiração para o futuro! Estar com o Ronaldo é sempre uma alegria!".

Alcaraz entra em quadra pelo Aberto de Miami neste sábado, às 13h (de Brasília), contra seu compatriota Roberto Carballés Baena, pela primeira rodada.

Na última quarta-feira, Ronaldo já havia tido um encontro com outro tenista, o francês Gael Monfils, que definiu o brasileiro como "uma lenda".