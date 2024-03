Respaldado por Augusto Melo, Fabinho Soldado ganha protagonismo nos bastidores do Corinthians

O executivo de futebol Fabinho Soldado vem ganhando protagonismo nos bastidores do Corinthians. O profissional se adaptou à rotina no Timão e se inteirou dos processos adotados pelo clube. O dirigente foi contratado no final de janeiro e tem o respaldo do presidente Augusto Melo.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que Fabinho vem sendo o responsável por tocar questões que envolvem renovações e contratações de novos profissionais. Até o dirigente ser contratado, o diretor de futebol Rubão e Augusto cuidavam das negociações de forma conjunta.

O Timão anunciou na última janela de transferências 11 novos jogadores, além de ter renovado o contrato de Maycon e da joia Breno Bidon. O clube ainda monitora o mercado, mas entende que o elenco está encorpado e com condições de apresentar um futebol competitivo sob o comando de António Oliveira.

Desde o período de campanha eleitoral, Augusto prometia profissionalizar o departamento de futebol com a chegada de um executivo. Após receber negativas de Rodrigo Caetano e João Paulo Sampaio, o clube viu em Fabinho o nome certo para qualificar o setor, tão importante para as ambições esportivas do clube.

Rubão e Fernando Alba, diretor-adjunto, assim como Fabinho, estão no dia a dia do Corinthians, em treinos e jogos. O diretor, inclusive, foi nome constante nas apresentações de jogadores ao longo da última janela de transferências. No entanto, o principal nome do departamento do Timão é, hoje, Soldado.

O Corinthians realiza nessa sexta-feira um jogo-treino contra o Santos, na Vila Belmiro, às 17 horas (de Brasília). A atividade não contará com público e não terá transmissão.

O Timão volta a disputar um jogo oficial contra o Racing-URU, no dia 2 de abril, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. O duelo será disputado em Montevidéu.