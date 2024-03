Red Bull Bragantino estreia novo CT e inicia preparação visando semifinal do Paulista

Nesta sexta-feira, o Red Bull Bragantino iniciou, após quatro dias de folga, a preparação para o duelo da semifinal do Campeonato Paulista contra o Santos. Assim, a equipe estreou os trabalhos do seu novo CT, nomeado como Centro de Performance e Desenvolvimento, em Atibaia.

Neste primeiro treino, Pedro Caixinha, técnico do Red Bull Bragantino, e sua comissão realizaram atividades técnicas, táticas e de cobranças de pênaltis. O português aproveitou para destacar a importância de ter uma semana livre para treinar a equipe.

"Será um jogo muito importante para nós porque é o próximo e porque ficamos nessas instancias no ano passado (semifinal do Paulista). No objetivo de querermos sempre fazer mais e melhor, ter uma semana larga, que só tivemos uma em janeiro, hoje foi o segundo dia menos cinco em mais de dois meses. É muito importante por isso. Trabalhamos nossos comportamentos. É basicamente isso que estamos reforçando. Amanhã (sábado) entraremos um bocadinho na parte mais estratégica", disse Caixinha.

?? ???????! O dia de trabalho do Braga, agora oficialmente na nova casa. ? Vídeo completo na Massa Bruta TV: https://t.co/ErOQM0TwaP#RedBullBragantino #ForçaInterior pic.twitter.com/jgqcG2yb8X ? Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) March 22, 2024

Instalado no novo CT, o Bragantino terá uma melhor integração de suas equipes no dia a dia. Além dos comandados do técnico Pedro Caixinha, também treinaram no local, na manhã desta sexta-feira, as categorias sub-23 e sub-20 do clube. O português afirmou que é muito bom para a equipe poder contar com os jovens da base no mesmo local do treinamento dos profissionais para a observação e integração.

"Estamos muito contentes desta ser a nossa nova casa e ser uma casa global, onde toda a estrutura do futebol está a viver, conviver e a trabalhar no dia a dia. Nós gostamos sempre muito de utilizar os jogadores da formação. Os do sub-23, quando estávamos na estrutura anterior, eram aqueles que mais utilizávamos. Os do sub-20 teriam que fazer deslocamento. Os do sub-17 também. Hoje sete jogadores da formação treinaram conosco e vão continuar ao longo da semana. Isso facilita todo o processo", pontou o treinador.

Na próxima quarta-feira (27), às 20h30 (de Brasília), Santos e Red Bull Bragantino se enfrentam, na Neo Química Arena, pela semifinal do Campeonato Paulista. Na 11ª rodada da fase de grupos da competição, o Massa Bruta bateu o Alvinegro por 1 a 0, com gol de Eduardo Sasha, no Nabi Abi Chedid.