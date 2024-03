Rafaela Silva planeja estar no auge nas Olimpíadas: 'Doando o meu máximo'

Em disputa por uma vaga nas Olimpíadas de Paris, a judoca Rafaela Silva falou sobre os esforços para garantir seu espaço após a ausência em 2021, quando ficou fora dos Jogos porque foi suspensa por doping. A atleta está confiante e disse que chegará à competição em seu auge.

Estou trabalhando muito e dando o meu máximo para voltar aos Jogos Olímpicos e representar o meu país. Se eu conseguir, será a minha terceira participação olímpica e isso mexe muito comigo, disputar as Olimpíadas é um momento importante na trajetória de qualquer atleta.

Rafaela Silva

O que aconteceu

Campeã olímpica na Rio-2016, Rafaela não disputou as Olimpíadas de Tóquio, porque foi pega no doping e levou uma suspensão de dois anos.

O retorno da atleta em competições olímpicas foi justamente no Pan de Santiago, em outubro do ano passado.

Agora, Rafaela está confiante pela vaga em Paris e acredita que tem boas chances de garantir mais uma medalha olímpica.

Estou muito concentrada em um objetivo: conquistar a vaga olímpica e estar em Paris-2024. É só nisso que estou pensando. É nisso que eu penso quando entro no tatame para as competições desde o ano passado, em como melhorar, evoluir o meu judô, em tudo que preciso fazer para ganhar força física e mental, chegar o mais bem preparada possível em confirmando a minha presença nos Jogos da França.

Rafaela Silva

Reforço de peso

Rafaela ganhou um impulso em sua caminhada em direção às Olimpíadas de Paris: o patrocínio da Spaten, marca de cerveja alemã.

"É sempre bom ter parceiros com quem você se identifica em um momento tão importante e especial. Spaten é uma marca que traz mensagens e valores que combinam com o esporte, com o momento que estou vivendo e com o ambiente das artes marciais. Nem tudo é apenas força física, é preciso encarar adversários e obstáculos com inteligência, assim se constrói o caminho das vitórias", disse.

"Estou muito feliz por ter Spaten ao meu lado, acabei de viver uma experiência incrível e extremamente inspiradora, em uma viagem à Europa ao lado de ídolos e referências do mundo das lutas como Anderson Silva, Minotauro, Flávio Canto, Kyra Gracie e Bia Ferreira. Gravamos uma campanha muito bacana, unindo vários estilos e estou ansiosa para ver. Isso mostra bem a 'cara' da Spaten, a força de sua essência, um DNA campeão que vou levar comigo agora para dentro do tatame", acrescentou.

O que mais Rafaela disse

Preparação para Paris. "Tenho algumas competições pela frente, são pouco mais de quatro meses até o início de Paris e esse período é de ansiedade e expectativa. O judô é uma modalidade que exige muito do lado mental, da força da concentração, da disciplina e do coração. Estou treinando forte, competindo em alto nível para estar na França e brigar por uma medalha para o meu país".

Emoção de competir na Olimpíada. "É uma competição diferente, é o momento de auge da carreira do atleta, só acontece de quatro em quatro anos e fazemos uma preparação especial em ano de Jogos. É um evento diferente, muito especial, que marca a carreira do atleta, mas o foco, a força, a determinação e a vontade de vencer são sempre as mesmas de outro torneio.

Vontade de vencer. "Quando eu entro no tatame eu quero vencer independente da competição, seja lá quem for o adversário, minha concentração é sempre no limite, preciso estar pronta para tudo. Em termos de peso da competição, os Grand Slams são disputados ao longo da temporada, são importantes como campeonatos, porque reúne os melhores judocas do mundo, e os resultados valem para classificação para eventos como Campeonato Mundial, Jogos Pan-Americanos e Olimpíadas. Mas, como falei, o foco, a vontade, o 'sangue nos olhos' é sempre o mesmo e não pode ser diferente.