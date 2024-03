Paulinho diz que ficou perto de se aposentar após segunda lesão séria no Corinthians

O volante Paulinho está próximo de retornar aos gramados e voltar a defender o Corinthians. O atleta sofreu duas lesões de ligamento no joelho nos últimos dois anos e admitiu que ficou próximo de se aposentar após a segunda contusão, no final de maio de 2023.

Durante o compromisso contra o Argentinos Juniors, em Buenos Aires, pela última Libertadores, Paulinho deixou o gramado após sentir dores. Depois, ficou constatado que o meia sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, a segunda contusão do tipo no espaço de pouco mais de um ano.

"Nessa segunda lesão, acho que eu estive muito mais perto de parar de jogar futebol do que quando tive a primeira. Tive 10, 15 dias para pensar, o clube me liberou para refletir. Pensei em todo o processo, me perguntei se valeria a pena. Um dia vou parar de jogar futebol, mas não queria que fosse por lesão. Ela frustra a pessoa, não te dá mais o prazer naquele primeiro momento, mas você tem que saber que faz parte da nossa profissão. Temos que encarar. Nesses dias, pensei melhor e optei por começar o processo de novo e ter tranquilidade para voltar", comentou Paulinho, em entrevista à Corinthians TV.

A primeira lesão séria do camisa 15 desde que retornou ao Timão aconteceu em maio de 2022, durante um jogo contra o Fortaleza, na Neo Química Arena. O atleta foi diagnosticado com lesão ligamentar no joelho esquerdo, se recuperou e ficou disponível para o Paulistão do ano seguinte.

Em 2023, Paulinho disputou 19 jogos, sendo cinco como titular. Quando se machucou novamente, o jogador vinha atuando como primeiro volante com o técnico Vanderlei Luxemburgo.

Ainda na entrevista, Paulinho falou sobre os objetivos que busca cumprir com a camisa do Timão e do novo papel que vem desempenhando nos bastidores, organizando e auxiliando os mais jovens do elenco e os novos funcionários do clube.

"Vivi quase tudo no Corinthians, desde o momento difícil até as glórias com essa camisa. Falando de títulos, eu não tenho uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil... Isso que me motiva, me motivou durante minha recuperação. Eu conquistei, com a ajuda do clube, muitas coisas importantes e tive minha contribuição. Mas ainda faltam algumas coisas", comentou.

"Me sinto super bem. Quando esse ano começou, fui visando esse lado, que é muito importante. Ano diferente, trabalho novo... Tinha na minha cabeça que meu papel seria muito mais importante. É uma reformulação que está se iniciando. Todo mundo que chegou, pessoas novas, jogadores novos. Precisaríamos nos ajudar. Esse lado de ajudar os meninos, o clube, diretoria... Sempre fui para esse lado de tentar organizar para todo mundo ficar bem. Gosto dessa área, de ver todo mundo bem. A vida é muito curta para a gente não aproveitar", complementou o atleta.

A expectativa é que Paulinho esteja apto a entrar em campo contra o Racing-URU, no dia 2 de abril, pela estreia da Copa Sul-Americana. O experiente atleta vira mais uma opção para um setor que perdeu Maycon recentemente, com lesão na coxa.

Com a camisa do Corinthians, somando as duas passagens, Paulinho possui 206 jogos (163 como titular), com 40 gols e quatro títulos (Brasileiro de 2011, Libertadores de 2012, Mundial de 2012 e Recopa de 2013).