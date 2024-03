Presidente do Barcelona diz que Mbappé trará problemas para o vestiário do Real Madrid

Joan Laporta, presidente do Barcelona, parece não estar assustado com a possibilidade de Kylian Mbappé vestir a camisa do Real Madrid na próxima temporada. O dirigente garantiu não ter inveja da contratação e que a chegada do francês pode gerar um problema para os merengues.

"Não tenho inveja de jeito nenhum. Além disso, não sei ainda se eles vão contratá-lo ou não. Veremos. Não tenho informações, eu tenho intuição. Eles têm um problema aí. Precisam vender outro jogador [se Mbappé chegar], certo? Porque não tem como jogarem dois na mesma posição. E outra, se os valores que estão sendo falados forem verdadeiros, vai distorcer o vestiário com certeza", disse em entrevista ao Mundo Deportivo.

Mbappé tem contrato com o Paris Saint-Germain até o fim da atual temporada europeia, que termina em junho. A imprensa já dá como certa a saída do astro para o Real Madrid de forma gratuita, com os espanhóis precisando arcar apenas com os salários do jogador, além de luvas.

Laporta deseja que Xavi siga no clube

Xavi Hernández anunciou no começo do ano que não seguirá como treinador no Barcelona na próxima temporada. Apesar disso, Joan Laporta revelou que possui o desejo de que o técnico continue no cargo.

"Eu gostaria que ele continuasse. Quando ele falou da pressão, que aqui estamos sempre pressionados, perguntei-lhe se havia uma maneira de ele mudar de ideia, mas o vi com uma pressão que podia ser reparada em seu rosto. Ele continua dizendo que no final da temporada sairia conforme combinamos, mas veremos", disse.