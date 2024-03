Nestor pode pintar como reforço para o São Paulo na Libertadores

Rodrigo Nestor não entra em campo com a camisa do São Paulo desde novembro de 2023, quando sofreu lesão no ligamento do joelho esquerdo. No entanto, o meia já está em estágio final de recuperação e pode reforçar a equipe para a estreia na Copa Libertadores.

Nestor voltou a treinar com bola em janeiro deste ano. O jogador teve que passar por uma cirurgia para tratar a lesão, que o tirou da reta final da última temporada e dos primeiros jogos do Tricolor em 2024.

O São Paulo chegou a inscrever o meia no Campeonato Paulista, acreditando em sua recuperação até o fim da competição. Todavia, ele foi trocado pelo atacante André Silva, que substituiu Calleri na eliminação para o Novorizontino.

?? Nestor iniciou a transição com a preparação física! O meio-campista se recupera de cirurgia no joelho esquerdo.#MadeInCotia#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/cCQd0V2oJI ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 26, 2024

Sendo assim, Nestor possui chance de voltar aos gramados na partida contra o Talleres, que marca a estreia do São Paulo na competição. As duas equipes se enfrentam no dia 4 de abril (quinta-feira), às 21h (de Brasília), em Córdoba, na Argentina.

Em 2023, Nestor participou de 54 jogos, com dois gols e oito assistências. O meia marcou o gol que decretou o título da Copa do Brasil ao São Paulo, que bateu o Flamengo na final.

