Palmeiras teve média de público de 16 mil torcedores na Arena Barueri; clube volta ao Allianz na semi do Paulista

O Palmeiras está na expectativa do reencontro com o Allianz Parque. O clube retorna a sua casa exatamente dois meses depois de seu último jogo lá. Enquanto não teve sua casa à disposição, o Verdão mandou os jogos na Arena Barueri. O clube teve uma média de 16 mil torcedores por jogo.

O Verdão enfrenta o Novorizontino, na próxima quinta-feira, dia 28 de março, para duelo da semifinal do Campeonato Paulista. A bola rola às 21h35 (de Brasília).

Nesta temporada, o Allianz Parque foi utilizado pelo Palmeiras apenas duas vezes. Primeiro, na vitória por 3 a 2 contra a Inter de Limeira, pela segunda rodada do Estadual e depois na vitória sobre o Santos, por 2 a 1, na terceira rodada. No primeiro jogo, registrou um público de 27.228, enquanto no outro, 40.379. Depois do clássico, o clube reclamou das más condições do gramado e declarou que não jogaria mais lá enquanto não houvesse reforma. Em seguida, a Federação Paulista de Futebol vetou o local de receber jogos.

Enquanto o Allianz passou por reforma no gramado, o Verdão foi mandante de cinco jogos pelo Estadual e não teve público muito bom nos duelos de Barueri, que foi sua "segunda casa". O primeiro duelo em Barueri foi contra o Ituano. Na ocasião, 8.879 torcedores assistiram à vitória do Palmeiras por 2 a 0.

No jogo seguinte, a Arena registrou o maior público nesse período, que aconteceu no empate por 2 a 2 com o Corinthians, pela oitava rodada do Paulistão. Além disso, bateu o recorde do estádio também. Os 29.647 torcedores superaram a marca de 28.557 torcedores presentes o jogo de ida da final da Copa do Brasil de 2012, quando o Verdão faturou o título.

Na rodada, seguinte, 11.774 torcedores assistiram à vitória do Palmeiras por 3 a 1 sobre o Mirassol. Depois, o clube registrou um público de 11.598 na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP, na última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Já no duelo das quartas de final, 18.119 pessoas viram a goleada do Palmeiras por 5 a 1 sobre a Ponte Preta.

A reforma no gramado sintético do Palmeiras ficou pronta no último fim de semana. O Verdão fez dois testes no local com a equipe sub-20. O clube ainda deseja testar o campo com o time profissional, o que deve acontecer pouco antes do jogo da semifinal, já que atualmente o gramado está ocupado pela estrutura do show do cantor Luis Miguel, que acontece no sábado.