Otero é denunciado pelo TJD-SP e pode desfalcar o Santos por até seis jogos

O Santos pode ter um problema para a reta final do Campeonato Paulista. O Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo denunciou Rómulo Otero nesta sexta-feira pela expulsão no jogo contra a Portuguesa, pelas quartas de final do torneio.

O meia-atacante venezuelano foi incurso no parágrafo 1 do Artigo 254 do CBJD por "praticar jogada violenta" e pode pegar suspensão de uma a seis partidas.

Otero foi expulso aos 27 minutos do segundo tempo, após pisar em Giovani Augusto. O árbitro Raphael Claus registrou o ocorrido na súmula. O embate terminou com vitória do Peixe nos pênaltis.

"Expulso por atingir seu adversário de n. 10, sr. Giovani Augusto Oliveira Cardoso com as travas da chuteira no tornozelo, torcendo o mesmo e colocando em risco a integridade física de seu adversário", escreveu.

O meia-atacante cumpre suspensão automática na próxima quarta-feira, quando o Santos encara o Red Bull Bragantino, pela semifinal do Paulistão. O jogo será na Neo Química Arena, às 20h30 (de Brasília).

O julgamento de Otero, aliás, está marcado para o mesmo dia, mas às 16 horas.