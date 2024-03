México supera Panamá e vai à final da Liga das Nações da Concacaf

Na madrugada desta sexta-feira, o México venceu o Panamá por 3 a 0, pela semifinal da Liga das Nações da Concacaf, e avançou à grande decisão do torneio. Álvarez, Julián Quiñones e Orbelín Pineda. foram os autores dos gols da partida, realizada no AT&T Stadium, no Texas, EUA.

Na final, os mexicanos irão enfrentar os EUA, que superaram a Jamaica na prorrogação por 3 a 1 na outra semifinal. A decisão ocorrerá neste domingo, às 22h15 (de Brasília).

Já a disputa pelo terceiro lugar, entre Panamá e Jamaica, será realizada no mesmo dia, mas um pouco antes, às 19h. Todas as partidas desta fase final estão sendo jogadas no AT&T Stadium.

O jogo

A partida iniciou equilibrada com chances para as duas equipes, mas no fim do primeiro tempo, aos 39 minutos, o México tomou conta do jogo e abriu o placar, com Edson Álvarez. Luis Chávez, em falta na intermediária pela direita, cruzou na segunda trave para o volante, que estava sozinho e cabeceou forte no chão para balançar as redes.

Três minutos depois, o México aproveitou o baque sofrido pelo Panamá e ampliou. Após disputa no meio-campo, Henry Martín deu um bom passe em profundidade para Quiñones, que avançou pela esquerda, cortou o zagueiro César Montes e chutou rasteiro no canto do goleiro.

Na etapa final, o Panamá começou pressionando e teve uma ótima chance de diminuir aos cinco minutos. José Fajardo recebeu na pequena área e chutou forte, mas o goleiro Ochoa foi ágil e fez grande defesa.

Os mexicanos aumentaram a vantagem aos 16 minutos do segundo tempo, com Orbelín Pineda. O meia recebeu grande lançamento de César Montes e chutou de cobertura na saída do goleiro para marcar o último gol da partida.