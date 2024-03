'Lembra as convocações do Leão': Mauro Cezar questiona escolhas de Dorival

O colunista Mauro Cezar Pereira afirmou no Posse de Bola que não acredita no trabalho de Dorival Jr. na seleção brasileira. Ele criticou as escolhas iniciais de Dorival, que faz amanhã (23), às 16h, contra a Inglaterra, sua estreia no comando da Canarinho.

'Treinador de seleção tem que escolher os caras certos': "Não levo fé no Dorival na seleção, não. Acho que ele convoca jogadores também pela proximidade, porque trabalharam com ele, o que pode ser uma maneira dele se valorizar. Fabrício Bruno na seleção, Rafael na seleção, desculpa, não estão nesse nível. Podem até fazer um bom jogo, mas são jogadores um patamar abaixo. Mas jogaram com ele, aí ele convoca. Aí leva o Juan para trabalhar com ele na CBF, parece muito mais alguém que seleciona pessoas que ele confia, que ele conhece, do que um selecionador que vai buscar as melhores opções. É muito diferente ser técnico de seleção e técnico de clube porque você tem que ser um bom selecionador, além de bom treinador, tem que escolher os caras certos.

'Lembra aquelas convocações do Leão': "Me dá uma sensação até que o cara não acompanha muito futebol internacional, eu fiquei com essa sensação. Eu posso estar enganado, mas me deu essa sensação. Achei a convocação estranha, lembra aquelas convocações do Leão, como Leomar. Enfim, acho até um pouco perigoso. Tudo vai depender também de como as duas seleções europeias vão encarar esses jogos, porque esses amistosos às vezes os caras trocam todo mundo no intervalo, não dão muita bola. Se jogarem mais sério, vai ser um teste mais interessante. Mas, inicialmente, essa convocação não me pegou, não. Achei estranha, buscando muitos jogadores que atuam no Brasil, não estou levando muita fé".

'Dorival foi superestimado': "Acho até que o Dorival não é um técnico desse nível. Ele foi superestimado porque ganhou títulos que mereceu, mas, por exemplo, a campanha do time que ele comandou, o São Paulo, que foi campeão da Copa do Brasil, no Brasileirão foi um desastre. Ficou lá atrás o tempo todo com um elenco que era para fazer muito mais. Ganhou um jogo fora de casa, tomou de 5 a 0 do Palmeiras, mas há um recorte favorável. Ele é um cara muito querido na mídia, é muito gente boa, mas também não tem muita opção. Se você olhar para os técnicos disponíveis, você também não tem muita opção. É uma carência do futebol brasileiro, tanto que eles queriam técnico estrangeiro".

São Paulo se contratar Felipão, tem que vendar estátua do Telê, diz Arnaldo

Arnaldo Ribeiro opinou que não trocaria Thiago Carpini por Felipão no comando do São Paulo. Para ele, se a diretoria tricolor optar por esse caminho, terá de vendar a estátua de Telê Santana que fica na entrada do portão 2 do Morumbis.

