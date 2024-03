Murilo: 'Sonho do meu pai era me ver de cabelo black power na seleção'

Murilo realizou o sonho do pai aos 26 anos. Ele está com a seleção em Londres e com cabelo Black Power, exatamente como queria seu Juraci, o pai dele. Murilo contou em conversa com o UOL.

Ele tinha um cabelo grande, todo enroladinho, e tinha o sonho de me ver na seleção com cabelo grande.

Murilo, zagueiro do Palmeiras e da Seleção

Cabelo foi parte do 'projeto seleção'

Primeiro ele resistiu à ideia do pai: "Ele falou: 'Dá pra você jogar assim também' (com cabelo grande). E eu falava que nada, pai. Não gosto, muito trabalho. Se você é careca é só levantar e ir embora, né? Agora com o cabelo assim você acorda com ele todo embaraçado, você tem que dar toda a atenção para sair bem."

Quando ele machucou o ombro e ficou um tempo sem jogar, percebeu que era a chance de realizar o desejo do pai.

Foi uma promessa que eu fiz para o meu pai. Quando eu cheguei no Palmeiras eu falei: 'vou deixar o cabelo crescer e vou pegar a seleção'. Aí eu tive a lesão no ombro e falei: 'eu vou deixar o cabelo crescer que vai ser agora que eu vou pegar a seleção'. Deixei ele crescer e estou convocado.

'Lado oculto', vaidade virou empreendedorismo

A resistência ao pedido do pai não foi malcriação de filho, longe disso. O cuidado de Murilo com a aparência é real.

Esse meu lado é bem oculto, quase não mostro nada. Mas me cuido todos os dias, com meu rosto eu sempre procuro fazer a melhor hidratação, busco fazer a melhor coisa ali para minha pele e também na parte de roupa eu sempre gosto de tênis, gosto de camisa, gosto de calças vou sempre inovando e montando meu estilo ali no dia a dia.

O zagueiro acaba de inaugurar um salão em parceria com o barbeiro Tauan, que corta o cabelo dos jogadores do Palmeiras. "Eu sempre gostei de cortar o cabelo, deixar o cabelo na régua. Poucas vezes eu fui largado assim, era mais quando era pequeno, e quando eu cheguei aqui sempre é jogo jogo jogo, sempre foto, sempre vídeo, sempre você está saindo em algum lugar, eu falei: 'pô, sempre tenho que estar bem'. Eu corto o cabelo duas vezes na semana, então nada melhor do que cortar o cabelo já aqui no meu salão"

O que mais ele disse

Fã de Cristiano Ronaldo: "É um jogador que dispensa comentários, fora da caixa mesmo, o cara está com quase 40 anos e está desse jeito, então eu vejo muito ele. O cara já tem tudo na vida, já conquistou tudo e ainda faz tudo da mesma forma como se não tivesse nada, então não tem por que eu não fazer nada, né?"

Já jogou marcou o ídolo e outros craques: "Eu já disputei a Champions League e eu defendi ali contra vários atacantes, como o Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Suárez, então nada melhor do que poder marcar outros grandes atacantes, né? Eu me sinto muito bem preparado".

Confusão com zagueiro Murillo, do Nottingham Forest: "Eu soube por ligação, então eu já sabia que era eu, mas o Murillo é um grande jogador também, eu gosto muito dele, eu sempre comento que ele é um grande jogador, que está subindo muito, ele está em alto nível muito grande e em um futebol também muito grande [Premier League].

