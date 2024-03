Jogador da Inglaterra pode igualar recorde inusitado de jogos na reserva

Nos próximos dois amistosos da Inglaterra, o atacante Marcus Rashford pode igualar recorde inusitado de mais jogos na reserva da seleção.

O que aconteceu

Convocado para enfrentar Brasil e Bélgica, Rashford não quer ficar no banco de reservas de jeito nenhum. No momento, o jogador coleciona 33 jogos na história da seleção como suplente.

Caso comece no banco de reservas e entre nos dois amistosos, o atacante vai igualar o recorde de Jermain Defoe. O ex-jogador tem 35 partidas começando fora da lista de titulares.

Rashford pretende ficar longe da quebra do recorde de jogador com mais partidas na reserva. A expectativa é que ele comece como titular diante do Brasil.

Mesmo assim, o craque do United vai ter muitas outras 'oportunidades' de quebrar o recorde caso isso não aconteça na atual Data Fifa. A estreia de Rashford pela seleção da Inglaterra aconteceu em 2016.