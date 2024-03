James Rodríguez, meia do São Paulo, anuncia vontade de voltar ao futebol espanhol no futuro

Nesta sexta-feira, em amistoso, a Colômbia venceu a Espanha por 1 a 0, em Londres. Mesmo não marcando gol, James Rodríguez, camisa 10 da seleção e jogador do São Paulo, entrou na etapa complementar e foi um dos grandes destaques da partida. O colombiano, em entrevista pós-jogo à ESPN, revelou que, no futuro, espera voltar a atuar no futebol espanhol.

"Quando você vem à seleção, você tem sempre que fazer as coisas bem. Esperamos que no futuro eu possa voltar à LALIGA (Campeonato Espanhol), que é uma liga que sempre quis jogar, joguei e, por que não, jogar novamente?", disse James.

Vale destacar que o jogador, no início de fevereiro, informou à diretoria do São Paulo que desejaria sair do clube, tentando a rescisão de seu contrato. No entanto, mudou de ideia e decidiu permanecer no Tricolor.

O camisa 10 colombiano esteve no futebol espanhol entre os anos de 2014 e 2020, jogando pelo Real Madrid. No clube, disputou 125 partidas, em que cravou 37 gols e distribuiu 42 assistências. Venceu duas Champions League, dois Mundiais e dois Campeonatos Espanhóis.

A Colômbia de James volta aos gramados, na próxima terça-feira, para enfrentar a Romênia, no Estádio Cívitas Metropolitano, às 16h30 (de Brasília).