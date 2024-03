James Rodríguez entra no segundo tempo, e Colômbia vence Espanha em amistoso

Nesta sexta-feira, no London Stadium, a Colômbia venceu a Espanha pelo placar de 1 a 0 em amistoso. James Rodríguez entrou no segundo tempo e ajudou a equipe a marcar o gol da vitória. Richard Ríos também entrou em campo após o intervalo.

A seleção colombiana, com o triunfo, mantém invencibilidade e boa sequência de resultados. A Espanha, por sua vez, quebra sequência de sete jogos sem saber o que é perder.

¡Finaliza el partido! ¡Un triunfo más de la Selección Colombia! ????? Continúa el invicto? ?? 1-0 ??#TodosSomosColombia?? pic.twitter.com/Gv4xs6EzIt ? Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 22, 2024

A Colômbia volta aos gramados, na próxima terça-feira, para enfrentar a Romênia, no Estádio Cívitas Metropolitano, às 16h30 (de Brasília). Já a Espanha, no mesmo dia, pega a Seleção Brasileira, no Santiago Bernabéu, às 17h.

O gol da vitória colombiana saiu apenas aos 16 minutos da etapa complementar. O jogador do São Paulo, James Rodríguez, encontrou Luis Díaz com belo passe em profundidade, que driblou o defensor e cruzou para área. Com isso, Daniel Muñoz apareceu, livre de marcação, e acertou um voleio, sem chances para Raya.