Inglaterra x Brasil: informações e prováveis escalações do amistoso em Wembley

A Seleção Brasileira terá pela frente a Inglaterra, em amistoso, neste sábado, às 16 horas (de Brasília). O confronto será disputado em Londres, no tradicional estádio de Wembley.

Essa será a estreia de Dorival Júnior no comando da Amarelinha, depois de um período de Fernando Diniz como técnico interino. Para essa data Fifa, o treinador contou com vários cortes em sua convocação inicial, como Gabriel Magalhães, Casemiro, Ederson, Marquinhos e Gabriel Martinelli, todos lesionados.

A última vez que a Seleção entrou em campo foi na derrota para a Argentina por 1 a 0, no dia 21 de novembro, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. O Brasil acumula uma sequência de quatro jogos sem vitórias, com três reveses e um empate.

Já a Inglaterra, comandada por Gareth Southgate, soma uma uma invencibilidade de 10 jogos. A última derrota do English Team foi nas quartas de final da Copa do Mundo, para a França, por 2 a 1.

No último compromisso dos ingleses, válido pelas Eliminatórias para a Eurocopa, a equipe empatou em 1 a 1 com a Macedônia do Norte. Para o amistoso diante do Brasil, a Inglaterrá tem como principais ausências o ponta Bukayo Saka, que foi diagnosticado com problema no joelho, e o atacante Harry Kane, também por questões físicas.

FICHA TÉCNICA



INGLATERRA X BRASIL

Local: Wembley, em Londres



Data: 23 de março de 2024, sábado



Horário: às 16h (de Brasília)



Árbitro: Artur Soares Dias (POR)



Assistentes: Paulo Soares (POR) e Pedro Ribeiro (POR)

INGLATERRA: Pickford; Waker, Stones, Maguire e Chilwell; Rice, Bellingham e Gallagher (Mainoo); Foden, Rashford e Ollie Watkins



Técnico: Gareth Southgate

BRASIL: Bento, Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendell; Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá; Vini Jr, Rodrygo e Raphinha



Técnico: Dorival Júnior