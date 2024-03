Focado no Novorizontino, Palmeiras segue preparação para semifinal do Paulistão

O Palmeiras segue se preparando para o confronto da semifinal do Campeonato Paulista. Na manhã desta sexta-feira, a delegação alviverde fez mais um treino, na Academia de Futebol visando a partida contra o Novorizontino, que acontece na próxima quinta-feira, dia 28 de março, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.

Diante do Tigre, o Verdão buscará manter sua invencibilidade e chegar à quinta final consecutiva do Paulistão. Nessa edição, o time comandado pelo técnico Abel Ferreira conquistou nove vitórias e quatro empates.

Antes de ir a campo, os jogadores fizeram ativação muscular no centro de excelência. Já no gramado, realizaram um coletivo de 11 contra 11. Na sequência, houve um trabalho técnico em dimensões reduzidas.

Lesionados, Dudu (cirurgia no joelho direito) e Gustavo Gómez cumpriram cronograma no gramado, enquanto Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho direito) ficou na parte interna da Academia De Futebol. Além dos três, nesse período antes do jogo decisivo, o Verdão tem mais algumas baixas. O atacante Endrick, o zagueiro Murilo, ambos à serviço da Seleção Brasileira, e o meio-campista Richard Ríos, à disposições da seleção colombiana, não se reapresentaram com o restante do grupo na última quarta-feira.

Devido a data Fifa, o Verdão não terá compromissos oficial nesse fim de semana. O elenco recebe uma folga nesse sábado e retorna às atividades no domingo pela manhã, na Academia de Futebol.

Os torcedores podem acompanhar os convocados em seus compromissos pelas seleções nacionais. O Brasil entra em campo no sábado, às 16h, para enfrentar a Inglaterra, em Wembley. Já a Colômbia duela com a Espanha, nesta sexta-feira, às 17h30.