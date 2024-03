Filho de Medel, do Vasco, é preso por violência doméstica, diz jornal

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Gary Medel, filho do jogador Medel, do Vasco, foi preso por violência doméstica, de acordo com o jornal "La Tercera", do Chile.

O que aconteceu

Medel, de 18 anos, agrediu uma mulher de 21 anos em um apartamento, segundo a polícia. O episódio teria acontecido após uma discussão em um restaurante.

A denúncia à polícia foi feita a partir da portaria do prédio. A polícia interveio e prendeu Gary Medel.

"Testemunhas, e parte do depoimento, afirmam que teriam tido uma discussão verbal em um restaurante e, mais tarde, esta discussão teria continuado na casa", comentou o comandante José Vielma.

"Segundo o relato da vítima, ele a teria agredido e, com isso, ela teria se defendido. O Ministério Público determinou que esta pessoa fosse para segundo controle de detenção por violência doméstica", completou.