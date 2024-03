Ex-Flamengo revela vontade de 'dar porrada' em Medel, do Vasco

Iranildo, ex-jogador do Flamengo e pai de Yago, meia do Nova Iguaçu, afirmou que sentiu vontade de "dar uma porrada" em Medel, do Vasco, durante a semifinal do Campeonato Carioca.

O que aconteceu

Em entrevista ao podcast "Mundo GV", Iranildo relembrou a forte entrada de Medel em Yago. O lance aconteceu no segundo jogo da semifinal entre Nova Iguaçu e Vasco.

O ex-jogador do Flamengo afirmou que sentiu vontade de "dar uma porrada" no volante chileno. Na partida, o Nova Iguaçu venceu o Vasco por 1 a 0 e garantiu vaga na decisão do estadual.

Que entrada foi aquela. Se pega, quebrava. Eu quase entrei em campo pra dar porrada no Medel. E cadê o VAR? Na hora que eu tava assistindo eu pensei, 'vou entrar para dar porrada nesse baixinho aí'. Que raiva, como pai, por tudo. Ficou inchado Iranildo, em entrevista ao podcast

Iranildo se destacou na carreira como jogador do Flamengo. O ex-lateral conquistou 14 títulos com a equipe carioca.