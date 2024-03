Espanha x Colômbia: onde assistir, horário e detalhes do amistoso

Espanha e Colômbia se enfrentam hoje (22). às 17h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres, em partida amistosa.

O jogo terá transmissão da ESPN (TV fechada) e do Star+ (streaming). O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

O amistoso será o primeiro compromisso das duas seleções em 2024. A Espanha fechou o ano passado com invencibilidade de oito partidas, com 24 gols marcados e quatro sofridos no recorte. Já a Colômbia está há mais de dois anos sem perder, com 14 triunfos e cinco empates desde fevereiro de 2022.

A partida de hoje pode marcar a estreia de uma promessa do futebol espanhol. Pau Cubarsí, 17 anos, zagueiro do Barcelona, recebeu sua primeira convocação à seleção principal após boas performances pelo clube catalão. Ele e o colega de clube Lamine Yamal, também nascido em 2007, são de longe os jogadores mais novos da convocação de Luis de la Fuente.

A seleção colombiana conta com cinco jogadores do futebol brasileiro. Santiago Arias (Bahia), Richard Ríos (Palmeiras), Jhon Arias (Fluminense), James Rodríguez (São Paulo) e Rafael Santos Borré (Internacional) fazem do Brasileirão a liga mais representada na seleção colombiana, junto com a Premier League (Inglaterra).

Espanha e Colômbia se enfrentaram três vezes na história, todas em amistosos. O retrospecto do duelo é de dois empates e de uma vitória para os espanhóis, em 2011.

Após o amistoso de hoje, a seleção espanhola tem duelo marcado com o Brasil, na próxima terça (26), às 17h30. Já a Colômbia fecha sua participação nesta Data Fifa contra a Romênia, na mesma data, às 16h30.

Espanha x Colômbia

Data: 22 de março de 2024, às 17h30 (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Londres, Reino Unido

Transmissão: ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming)