Em preparação para semi, veja quais testes Carille pode fazer no Santos durante jogo-treino com o Corinthians

O Santos segue a todo vapor sua preparação para a semifinal do Campeonato Paulista, contra o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena. Antes disso, porém, a equipe fará um jogo-treino com o Corinthians, já eliminado do torneio estadual. A atividade acontece às 17h (de Brasília) desta sexta-feira, na Vila Belmiro.

O clássico amistoso servirá como uma forma de fazer testes visando a partida diante do Massa Bruta. Nele, o técnico Fábio Carille poderá colocar à prova novas formações e dar oportunidades a outros jogadores.

O treinador enfim poderá avaliar se Giuliano reúne condições físicas de atuar em alto nível por um longo período de tempo. O meia, recuperado de uma lesão na panturrilha, entrou no segundo tempo do jogo contra a Portuguesa, nas quartas de final, e vive a expectativa de ser titular nas semis.

Carille também buscará encontrar o substituto de Otero. O venezuelano está suspenso por ter sido expulso na última partida. A tendência é que Weslley Patati, Pedrinho e Marcelinho briguem pela vaga de titular.

Outra alternativa já foi citada pelo treinador em outras entrevistas. Ele já manifestou interesse de escalar o time com dois meias armadores, no caso, Giuliano e Cazares. Ambos estão à disposição e podem jogar juntos na semifinal, se o comandante assim quiser.

Convocados à suas seleções, os venezuelanos Otero e Tomás Rincón, além do boliviano Miguelito, desfalcam o Peixe no jogo-treino diante do Timão. O lateral direito Aderlan, com um incômodo na coxa, é dúvida.

Após o jogo-treino com o Corinthians, na sexta, o Santos folga no sábado e volta a treinar domingo, segunda e terça-feira. O duelo contra o Bragantino está marcado para quarta que vem, às 20h30 (de Brasília), em Itaquera, valendo uma vaga na grande final do Paulistão.