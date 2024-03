Ednaldo se manifesta sobre Daniel Alves e Robinho: 'Precisa pagar'

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, falou pela primeira vez sobre as condenações de Daniel Alves e Robinho por estupro, na Espanha e na Itália, respectivamente.

Eu confio muito na justiça, confio muito mesmo. Ocorreu todo o processo legal, foi dada a chance do contraditório e saiu a condenação. Cada um precisa pagar pelo crime que cometeu. Conheço a família do Daniel Alves, que é honrada. O que aconteceu é triste, mas cada um tem que pagar pelos seus crimes

Ednaldo Rodrigues, ao UOL

O mandatário se pronunciou um dia após a chefe da delegação, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ter se manifestado também ao UOL na quinta-feira.

"Foi a primeira vez que me perguntaram sobre o tema, a CBF não estava evitando tratar do assunto e nunca fugimos dele. Nunca houve silêncio. Passo sempre diante dos jornalistas e nunca haviam me questionado. Você está me perguntando sobre as condenações e estou respondendo. Quem cometeu crimes, precisa pagar por eles", disse. Também nesta sexta, o capitão Danilo e o treinador, Dorival Júnior, falaram sobre as condenações de Daniel Alves e Robinho quando questionados sobre o tema em entrevista coletiva.

Ednaldo Rodrigues confirmou que a CBF irá atuar nas seleções de base e também adulta com o intuito de educar, combater o assédio e melhorar o ambiente do futebol. "Não adianta ter um panfleto de repúdio. Nós precisamos atuar, educar através de palestras e a criação de grupos de trabalho que atuem dentro da CBF", prosseguiu, ao UOL.

O dia da seleção brasileira em Wembley teve entrevistas antes e depois do treino comandado por Dorival Jr. Na primeira, a de Danilo, a pergunta feita pelo UOL sobre as condenações de Daniel Alves e Robinho, ex-companheiros do atual capitão, provocou a intervenção do Diretor de Comunicações da CBF, Rodrigo Paiva. Ele "atravessou" Danilo para dizer que a CBF já havia soltado uma nota a respeito no dia anterior.

Na verdade, a nota a que Paiva se referia era outra, sobre um tema diferente - o apoio da CBF à fisioterapeuta Ariane Falavinia, da Ferroviária, que foi vítima de importunação sexual por parte de membros uniformizados da comissão técnica do Real Brasília. Já na segunda entrevista, a de Dorival Jr, Paiva explicou o posicionamento da CBF.

"Importante ficar claro que a CBF, dentro de sua esfera, vem atuando em relação a jogadores e jogadoras de base, comissão técnica e funcionários. O programa vem estendido para diversas seleções", explicou Paiva. Em seguida, a CBF soltou uma nota para a imprensa em que diz:

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), dentro de seu contrato com a empresa Travessia Projetos para Estratégia em Inclusão, ampliou o trabalho de orientação e acompanhamento que vem sendo feito com todos os colaboradores da entidade desde julho de 2023 também às Seleções Masculina e Feminina de Futebol.

O objetivo da iniciativa é desenvolver ações e orientar os jogadores e jogadoras a respeito da conscientização, prevenção e combate a todo o tipo de violência e ao assédio moral e sexual, dentro e fora dos campos.

A Travessia é uma empresa especializada em políticas de combate e prevenção ao assédio moral e sexual e seu trabalho na entidade máxima do futebol brasileiro consiste na elaboração e implementação do Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral e Sexual no ambiente de trabalho. As ações estão diretamente ligadas ao Programa de Governança e Conformidade da entidade.

Entre as atribuições da empresa estão a apresentação de um diagnóstico do meio ambiente psicossocial ; estabelecimento de mecanismos para intervenção precoce em casos de assédio, para que haja uma rápida resolução; treinamento com funcionários e funcionárias jogadores e jogadoras em formato EAD; palestras de conscientização sobre o tema, entre outras ações. Além disso, o escopo das ações inclui ainda a criação e elaboração do Código Ética da CBF em consonância com o Código de Conduta; ampliação da abrangência do Programa para o Combate a todas as formas de discriminação, tais como, etarismo, capacitismo, dentre outras;

A empresa já realizou junto aos funcionários da CBF encontros presenciais, pesquisas quantitativas e qualitativas e um primeiro diagnóstico sobre os resultados obtidos.