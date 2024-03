Diretor do Pacaembu fala de carta assinada pelo Santos e cita acordos com São Paulo e outro clube brasileiro

O Pacaembu, agora rebatizado de Mercado Livre Arena Pacaembu, está próximo de voltar a receber eventos. Tratado como a segunda casa dos clubes paulistas, o estádio já começou a ser contatado por diversos times que desejam levar jogos ao local. Um deles é o Santos.

Na última terça-feira, o Peixe divulgou uma nota oficial afirmando que assinou uma carta de intenções com a Allegra Pacaembu, concessionária do estádio, para utilizar o local. O time da Baixada Santista tem conversas avançadas com a WTorre para a reforma da Vila Belmiro, e por isso, tem interesse em subir para a capital.

A reportagem da Gazeta Esportiva visitou o estádio para saber detalhes da obra e entrevistou Bruno Souza, diretor da Allegra Pacaembu. Ele falou mais sobre a parceria com o Santos e citou acordos com outros clubes, como Cruzeiro e São Paulo.

"Sempre brincamos que o Pacaembu é a segunda casa de todas as torcidas. Então, a gente pretende seguir recebendo todos os times, não só de São Paulo, mas de todo o Brasil, para terem jogos aqui. A carta de intenções nada mais é do que os clubes oficializarem suas intenções de mandarem jogos no Pacaembu. E depois há um ajuste de agenda com a concessionária para ver qual jogo, a data, como for melhor. Então, o Santos já tem essa carta, o São Paulo, o Cruzeiro e outros clubes já têm uma carta parecida também", afirmou Bruno.

"A gente não é só futebol, o complexo é muito grande e iremos preservar isso, mas ficamos felizes com as intenções e estamos aqui nos preparando para recebê-los da melhor maneira possível", acrescentou.

Veja, abaixo, fotos das obras no Pacaembu:

Com a carta de intenções, o Santos, assim como as outras equipes, já deram os primeiros passos para levarem alguns jogos ao estádio. A próxima etapa é agendar datas com a concessionária. Em breve, outros clubes devem procurar os responsáveis pela administração do Pacaembu.

O palco, que passa por reformas desde 2021, está nos retoques finais e promete ser reaberto ainda em junho. O local já tem um novo gramado sintético, que custou R$ 6,5 milhões, e já começou a receber as cadeiras nas arquibancadas laterais.

Ao todo, foram investidos R$ 600 milhões no projeto, que prevê mais de cinco milhões de visitantes por ano. Cedido à uma concessão privada por 35 anos, o estádio do Pacaembu terá capacidade para quase 26 mil pessoas nos dias de jogos e quer transformar um lugar carregado de história em um espaço de eventos, entretenimento e lazer para toda população de São Paulo.