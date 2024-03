Diretor avalia elenco e diz que Corinthians está 'sempre aberto' no mercado

Do UOL, em São Paulo

O diretor de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, analisou o grupo e não fechou as portas para eventuais novas contratações.

O que aconteceu

Fabinho disse que o elenco não está "100%" montado após a reformulação do começo de 2024. Para esta temporada, 11 jogadores foram contratados para repor as 12 saídas, e dez atletas da base estão integrados no elenco principal.

Ele acrescentou que o clube se mantém "sempre aberto" no mercado. Apesar de a janela internacional ter se fechado em 7 de março, a CBF estendeu até 19 de abril o prazo para times das séries A e B do Brasileirão contratarem atletas que disputaram as competições estaduais.

O diretor ponderou que o elenco está "muito mais equilibrado" nas posições. O Alvinegro paulista só não foi atrás de goleiros e reforçou principalmente a defesa, com mais da metade das contratações.

Não tenho ainda dois meses de clube. Até aqui, tivemos mudança de comissão, 11 jogadores que chegaram, dez meninos da base, estamos em um momento iniciando o ano de fato. Agora com o elenco não 100%, estamos sempre abertos para algumas situações, mas um elenco em quantidade, nas posições muito mais equilibrado, comissão técnica conhecendo ainda mais os jogadores. Fabinho Soldado, à Corinthians TV

O que mais Fabinho disse

Dificuldades no mercado: "Sempre teve, concorrência é grande, enfrenta dificuldade hoje que também não é de agora, questão de janela, muito prejudicada, a CBF tem feito alguns ajustes, vamos ter uma segunda oportunidade em abril, esticou um pouco, essa flexibilidade nos ajuda. Temos que ser criativos para isso".

Questão financeira: "Temos dificuldade na parte financeira, de orçamento, clube está vivendo momento de reestruturação, torcedor tem entendido isso, e temos sido criativos para passar por essa dificuldade que temos hoje. Mas o Corinthians é uma grande marca e temos alguns pontos que nos ajudam".

Entrosamento do time: "Estamos preparando para a equipe ter um entrosamento maior [na intertemporada], recuperar jogadores. Aumentar um pouco a carga para que realmente inicie esse ano".

Os 11 reforços alvinegros