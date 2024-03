Diniz volta a defender Ganso e Renato Augusto juntos no meio campo do Fluminense

O Fluminense não vem mostrando o mesmo rendimento da temporada passada nesse começo de ano. A eliminação na semifinal do Campeonato Carioca ligou o sinal de alerta e gerou críticas ao trabalho de Fernando Diniz, que fez questão de se defender.

Um dos pontos mais comentados foi a presença dos meias Ganso e Renato Augusto atuando juntos. Diniz defendeu a escolha e rechaçou que a escalação de ambos tivesse grande impacto na eliminação do Fluminense para o Flamengo.

"Se Ganso e Renato Augusto podem jogar juntos ou não, não tem a ver com o que ocorreu no Fla-Flu. Muitos de vocês vão assistir ao jogo só uma vez com o olhar daquilo, povoado com as emoções que o jogo provoca. Quando vai ver com olhar técnico, não tem a ver com o que ocorreu com Ganso e Renato Augusto", disse.

"Se colocar o Alexsander ou Lima vocês acham que fariam muita diferença naquele jogo? Obviamente não faria diferença. É uma injustiça grande com Ganso e Renato Augusto. É muito mais complexo que isso. No segundo Fla-Flu, se tivesse perdido, imagina os comentários", completou.

Nas duas partidas da semifinal o desempenho do Fluminense ficou abaixo do esperado. O Flamengo venceu por 2 a 0 na ida e na volta a partida terminou empatada em 0 a 0. A eliminação acabou com as chances do time conquistar o tricampeonato consecutivo.

O Fluminense segue trabalhando visando a estreia na fase de grupos da Copa Libertadores. O Tricolor entra em campo no dia três de abril, contra o Alianza Lima-PER, no Peru, às 21h30 (de Brasília).