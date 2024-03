Depois de acidente no treino, Williams troca carro de Albon e deixa Sargeant fora do GP da Austrália

Nesta sexta-feira, a Williams anunciou que o piloto Logan Sargeant não vai disputar o Grande Prêmio da Austrália para que Alex Albon possa correr com seu carro. A decisão da equipe inglesa gerou bastante repercussão, uma vez que Albon foi quem se envolveu no acidente que danificou o carro e, ainda assim, disputará a corrida do próximo domingo, fazendo seu companheiro "pagar o pato".

"Depois do acidente de Alex Albon durante o TL1 do Grande Prêmio da Austrália, a Williams Racing confirma que, devido aos extensos danos sofridos, foi obrigada a retirar o chassi do restante do Grande Prêmio. Esse chassi vai retornar para as instalações da equipe para reparos. Por conta de um terceiro chassi estar indisponível, o time confirma que tomou a decisão de Alex competir no restante do final de semana com o chassi que Sargeant dirigiu no TL1 e TL2?, comunicou a Williams.

Os dois pilotos da Williams falaram sobre a situação desagradável.

"Preciso ser honesto e dizer que nenhum piloto gostaria de abrir mão de seu lugar. Eu nunca desejaria que isso acontecesse. Logan sempre foi profissional e sempre jogou pelo time desde o primeiro dia. Isso não vai ser fácil para ele aceitar. No entanto, nesse momento não posso ficar pensando nessa situação e meu único trabalho agora é maximizar nosso potencial nesse final de semana e trabalhar com o time todo para garantir o melhor resultado possível", declarou Albon.

Logan Sargeant foi sincero sobre o ocorrido: "Esse é o momento mais difícil da minha carreira e com certeza não é fácil. Contudo, eu estou aqui pelo time e vou continuar contribuindo de qualquer maneira que eu puder nesse final de semana para maximizar o que podemos fazer".

No primeiro treino, Albon terminou com o 12º melhor tempo e Sargeant com o 14º. Na segunda sessão, com apenas um piloto da Williams, Sargeant ficou na 13ª posição. O último treino começa a partir das 22h30 (de Brasília)

A classificação está marcada para este sábado, às 2h. A corrida é no domingo, à 1h.