Decisiva, Amanda Gutierres celebra início artilheiro no Palmeiras: "Fico muito feliz"

A atacante Amanda Gutierres, do Palmeiras, começou o Campeonato Brasileiro Feminino A1 em grande estilo. Em duas rodadas, a jogadora anotou quatro gols. Com isso, lidera de forma isolada o ranking de artilheiras da competição. Gutierres destacou a marca e celebrou a performance que a permite ajudar o clube.

"Fico muito feliz de começar a temporada ajudando o time. Trabalhamos muito para termos resultados individuais, mas tudo sempre em prol do clube e da nossa performance como grupo. Vamos continuar trabalhando juntas para trazermos muitas conquistas para o Palmeiras", declarou a artilheira.

Amanda marcou dois gols na vitória por 3 a 2 das Palestrinas sobre o Flamengo na primeira rodada. Depois, contra o Red Bull Bragantino, balançou a rede duas vezes. Nessa última ocasião, o Verdão sofria a derrota até os 44 minutos do segundo tempo e Amanda garantiu o empate ao marcar aos 45 e aos 48.

Com quatro pontos conquistados, o Palmeiras está em quinto lugar. O time comandado pela técnica Camilla Orlando agora enfrenta o Botafogo, no próximo domingo, às 10 horas (de Brasília), no Estádio Jayme Cintra, pela terceira rodada do Brasileiro Feminino.

Amanda chegou ao Palmeiras na temporada passada e, quando completou 26 gols com a camisa do Verdão, se tornou a maior goleadora do clube em uma única temporada. Ao todo, foram 28 gols e 35 jogos.