Danilo analisa momento da Seleção Brasileira e celebra chance como capitão: "Realização de um sonho"

A Seleção Brasileira dará início ao ciclo do trabalho do técnico Dorival Júnior neste sábado em amistoso contra a Inglaterra. O lateral Danilo foi o escolhido pelo treinador para ser o capitão da equipe que entra em campo às 16 horas (de Brasília), em Wembley. O jogador da Juventus avaliou o momento do time nacional e celebrou a função de liderança que terá na partida.

"É a realização de um sonho poder iniciar o trabalho com o Dorival exercendo essa função e representando meus companheiros que não estão. Esse papel é fundamental. Sempre fui um jogador que adorei esclarecer as funções em campo aos meus companheiros e o porquê de fazer isso. Os jogadores já tem uma bagagem grande, mesmo os mais jovens. A s vezes n entendem no momento, mas pegam rápido a ideia, a dar sequência e ajuda o trabalho do Dorival. É pouco tempo para poder prepara para um jogo de tamanha importância como esse", declarou.

Danilo é um dos jogadores mais experientes da Seleção, que dessa vez contará com vários jovens jogadores. O atleta comentou a oportunidade de repassar os ensinamentos. Para ele, os atletas chegam com boa bagagem das equipes que defendem.

"Me sinto lisonjeado de poder compartilhar minha experiência com essa garotada que vem com muita ambição e vontade de fazer história pela Seleção. Me lembro da minha primeira vez, tinha jogadores como Lúcio, Ronaldinho Gaúcho, Júlio César. Para mim, era como ir à Disney e ver aquela diversão toda, jogadores de tamanha expressão no futebol mundial. Buscava aprender deles a cada gesto, palavra, cada momento e acho que as coisas acontecem de forma natural. Vamos aprendendo e depois é nossa vez de passar o conhecimento e tranquilidade. Esses garotos chegam acostumados a jogar em clubes importantes, com pressão diária e isso só tem a somar para o trabalho deles na Seleção", seguiu.

A Seleção vem passando por um momento de reconstrução. Doriva Júnior assumiu o time em janeiro desse ano após Fernando Diniz ocupar o cargo de interino, com a saída de Tite depois da Copa do Mundo de 2022. Danilo comentou a cobrança que os selecionados terão em campo e acredita que o momento será uma oportunidade para os atletas tomarem a responsabilidade e retomar o bom momento do Brasil.

"Entendo que toda crise é uma a oportunidade de crescimento e de mudança. Entendo que esse momento da Seleção Brasileira, com resultados menos bons nos últimos tempos, é uma oportunidade de um passo adiante de todos jogadores com menos tempo e estão chegando agora. Oportunidade de tomar a responsabilidade de entender que é começo de trabalho, mas que a Seleção precisa de resultado. Essa chegada de jovens jogadores te dá entusiasmo, empolgação, que é uma coisa importante para colocar em campo a qualidade, plano de jogo e conseguir os resultados", analisou.

"Tem um "quê" de muita responsabilidade quando se veste a camisa da Seleção Brasileira, principalmente por falar em resultados. A cada tempo que passa sem o Brasil conquistar uma Copa do Mundo, a responsabilidade aumenta, o peso de cada vitória e derrota também. é tentar manter aquele espírito de um garoto sonhador, que sonhava em chegar seleção, disputar jogo importantes. Acho que esse é o caminho. Muitas vezes esquecemos dessa nossa origem e pela dinâmica da coisas, pressão por resultado de clube e seleção, a gente esquece. Isso que fez a gente chegar ao mais alto nível do futebol", finalizou.

A Seleção finalizou a preparação para o duelo contra os ingleses nesta sexta-feira, em Wembley, palco do jogo. Depois desse compromisso, o Brasil ainda enfrentará a Espanha, em Madrid, na terça-feira.