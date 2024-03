Daniel Alves não paga fiança e seguirá preso pelo menos até segunda-feira

Na última quarta-feira, um tribunal espanhol autorizou a libertação de Daniel Alves da prisão por uma fiança de um milhão de euros (R$5,4 milhões), enquanto são examinados os recursos contra a sua condenação por estupro. Apesar disso, o ex-jogador, condenado a quatro anos e meio de reclusão por estupro, ainda não conseguiu o dinheiro necessário e permanecerá na cadeia neste fim de semana.

Ele terá a chance de depositar o dinheiro novamente apenas na próxima segunda-feira, já que o escritório judicial fica fechado aos sábados e domingos.

O Tribunal Provincial de Barcelona até havia concedido uma hora a mais para Daniel Alves efetuar o pagamento, entretanto, o tempo não foi suficiente. O primeiro prazo era às 14h (horário local), mas foi prolongado até 15h.

Pela manhã da última quinta-feira, manchetes de que o pai de Neymar pagaria a fiança do ex-lateral do Barcelona e Seleção Brasileira tomaram conta do noticiário. Entretanto, horas depois, ele utilizou sua conta no Instagram para negar a informação.