Como está a recuperação dos jogadores machucados do Corinthians

O Corinthians tem sete jogadores se recuperando de lesões em diferentes estágios. O UOL detalha abaixo como está a situação de cada um deles.

O que aconteceu

Igor Coronado: O meia-atacante avançou na recuperação da lesão no retofemural da coxa direita e, já liberado para treinar no gramado com o grupo, participou sem restrições da atividade da tarde de ontem, que teve o início aberto à imprensa. O jogador de 31 anos trabalha para estar pronto para a estreia da Sul-Americana, no dia 2 de abril, contra o Racing-URU, e pode até ser uma novidade no jogo-treino de hoje, contra o Santos.

Maycon: Com a mesma lesão de Coronado, o meio-campista deve passar pelo menos 15 dias na fisioterapia para então progredir o tratamento de recuperação física. Ele, portanto, é uma provável baixa para o retorno do time aos gramados.

Fausto Vera: Desfalque nos dois últimos jogos, o meia argentino vem tratando dores no pé. Ele até foi a campo ontem para realizar exercício separado, no período da manhã, mas ficou na parte interna à tarde e deve seguir como baixa nesta intertemporada.

Paulinho: O veterano do Corinthians também vem treinando normalmente com o restante do elenco. Recuperado da cirurgia no joelho esquerdo sofrida quase dez meses atrás, o volante está prestes a ficar novamente à disposição da comissão técnica. Ele também participou do treino com o restante do grupo e seu retorno é iminente.

Diego Palacios, do Corinthians, em treino no CT Joaquim Grava Imagem: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Diego Palacios: O lateral equatoriano está cada vez mais próximo de voltar, mas ainda não foi liberado após a artroscopia no joelho esquerdo. Apesar de estar participando parcialmente de alguns treinos no gramado, Palacios não atuou com o grupo na atividade da tarde de ontem.

Gabriel Moscardo: A joia corintiana segue se recuperando da cirurgia no pé esquerdo e não tem previsão para retorno, já que ainda não vem treinando com o elenco. Moscardo está emprestado ao Corinthians até junho e corre contra o tempo para atuar novamente pelo clube antes de rumar ao PSG.

Ruan Oliveira: O jogador de 23 anos completa hoje dois meses da cirurgia no ligamento cruzado do joelho direito. O ritmo da recuperação segue lento, e a expectativa do jogador é conseguir estar a disposição no segundo semestre para aproveitar o fim de seu contrato — o Corinthians teve que renovar automaticamente com ele até o fim deste ano devido à lesão.