Com gol de Mariana, São Paulo busca empate contra a Ferroviária pelo Campeonato Brasileiro feminino

Nesta sexta-feira, no Estádio Marcelo Portugal Gouveia, São Paulo e Ferroviária empataram em 1 a 1, pela abertura da terceira rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A equipe visitante inaugurou o marcador, mas o Tricolor buscou o empate com Mariana Santos.

Assim, o São Paulo permanece na segunda posição com cinco pontos, todavia pode perder algumas posições após o restante das partidas desta rodada. A Ferroviária, por sua vez, sobe para a terceira colocação com cinco pontos e também pode descer na tabela.

Pela quarta rodada do Brasileirão feminino, o São Paulo volta aos gramados, na próxima sexta-feira, no Estádio Luso-Brasileiro, às 19h (de Brasília), para encarar o Fluminense. Já a Ferroviária, no mesmo dia, enfrenta o Cruzeiro, no Estádio Doutor Adhemar de Barros, às 16h.

Os gols

A Ferroviária abriu o placar aos 22 minutos da etapa complementar. Em cobrança de falta, Micaelly bateu em direção ao gol. A bola não desviou em ninguém, enganando a goleira Carlinha e entrou no fundo das redes.

O Tricolor empatou aos 35 minutos. Em ataque bem armado pela equipe mandante, a bola sobrou para Mariana Santos dentro da área, que mandou um foguete, sem chances para Luciana.