Com gol de atacante do Atlético-MG, Chile derrota a Albânia em amistoso

Nesta sexta-feira, o Chile enfrentou a Albânia em um amistoso no estádio Ennio Tardini, em Parma, na Itália. Os chilenos venceram por 3 a 0, com gols de Eduardo Vargas, Marcos Bolados e Victor Dávilla.

O amistoso serviu como preparação para as competições que as duas seleções vão jogar no meio do ano. O Chile está no grupo A da Copa América, junto com Peru, Argentina e Canadá ou Trindade e Tobago, que se enfrentam neste sábado por uma vaga na fase de grupos. A Albânia, por sua vez, vai disputar o grupo B da Eurocopa, junto com Espanha, Croácia e Itália.

Esse foi o primeiro compromisso dos times nessa data Fifa. O Chile ainda encara a França nesta terça-feira, às 17 horas (de Brasília), no estádio Vélodrome, em Marselha, na França. A seleção da Albânia enfrenta a Suécia nesta segunda-feira, às 15 horas, na Friends Arena, em Solna, na Suécia.

? Terminó el partido y #LaRoja ?? superó por 3?? a 0?? a Albania ?? con anotaciones de Eduardo Vargas, Marcos Bolados y Víctor Dávila. ? Próximo partido: Martes 26 de marzo ante Francia ??, en Marsella (17:00 horas). pic.twitter.com/rtjXtKKaVn ? Selección Chilena (@LaRoja) March 22, 2024

O primeiro gol foi marcado por Eduardo Vargas, do Atlético-MG, aos 19 minutos do primeiro tempo. O atacante aproveitou uma sobra de bola dentro da área e bateu de primeira para abrir o placar. Aos 38 minutos do segundo tempo, depois de uma boa troca de passes pelo lado esquerdo, Victor Dávilla ajeitou para Marcos Bolados, que havia acabado de entrar, fazer o segundo gol do jogo.

Nos acréscimos, depois de nova jogada pelo lado esquerdo, Dávilla recebeu de Bereton Díaz na entrada da área e anotou o terceiro tento, garantindo a vitória da seleção chilena.