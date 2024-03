Com duas assistências de Gakpo, Holanda goleia Escócia em amistoso

Nesta sexta-feira, na Johan Cruijff Arena, a Holanda recebeu a Escócia em jogo amistoso e goleou por 4 a 0. Os gols foram marcados por Reijnders, Wijnaldum, Wout Weghorst e Donyell Malen, com duas assistências de Gakpo.

Assim, a Laranja Mecânica emendou sua quarta vitória seguida. O último triunfo foi a goleada por 6 a 0 contra Gibraltar, pelas Eliminatórias da Eurocopa. Por outro lado, a Escócia não apresenta um bom retrospecto, já que completou o sexto jogo sem vencer (quatro derrotas e dois empates).

O próximo jogo da Holanda será diante da Alemanha na próxima terça-feira, em novo amistoso. A bola rola às 16h45 (de Brasília), no Deutsche Bank Park. Por outro lado, a Escócia, também em amistoso na terça-feira, duela diante da Irlanda do Norte, às 16h45 (de Brasília), no Hampden Park.

Os gols

O primeiro gol da partida saiu dos pés de Reijnders, aos 40 da primeira etapa. O jogador recebeu de Gakpo e, com muita categoria, mandou no ângulo direito de Angus Gunn.

Já o segundo foi marcado por Wijnaldum. O jogador aproveitou a segunda assistência de Gakpo e, de cabeça, mandou no lado esquerdo da meta.

Aos 39, Wout Weghorst, após o escanteio batido por Veerman, fez o terceiro da Holanda com um ótimo cabeceio.

Por fim, dessa vez com um passe de Reijnders, Donyell Malen fechou a conta após finalizar no canto direito do gol.