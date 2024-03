Com cancelamento de jogo-treino, Santos treina na Vila Belmiro de olho na semi do Paulistão

O jogo-treino entre Santos e Corinthians, que aconteceria na tarde desta sexta-feira na Vila Belmiro, foi cancelado. A delegação corintiana ficou presa na Rodovia Anchieta por conta de um grave acidente, o que inviabilizou a descida da serra.

Com o cancelamento do jogo-treino, o elenco santista realizou os trabalhos desta sexta-feira na própria Vila, em vez de treinar no CT Rei Pelé como de costume. A atividade deu sequência à preparação para a semifinal do Campeonato Paulista e ainda marcou a estreia do novo uniforme de treino da equipe.

Alguns jogadores do Santos seguem sendo desfalques para Fábio Carille. Os venezuelanos Tomás Rincón e Otero, além do boliviano Miguelito, estão a serviço de suas respectivas seleções e continuarão distantes dos treinos com o grupo nos próximos dias.

O último compromisso da Venezuela desta data Fifa de março acontece no dia 24. Dessa maneira, Rincón e Otero voltarão a tempo para o duelo do Estadual contra o Red Bull Bragantino. Miguelito também deve ficar disponível, visto que a Bolívia terá seu último compromisso no dia 25.

Carille terá um desfalque certo para o embate das semis do Paulistão. Otero recebeu o cartão vermelho contra a Portuguesa, nas quartas de final, e terá que cumprir suspensão automática. Patati, Pedrinho e Marcelinho são opções para Carille substituir o venezuelano.

Além de Otero, o lateral direito Aderlan aparece como dúvida. O defensor ficou de fora do confronto das quartas devido a um incômodo na região posterior da coxa esquerda. O atleta será avaliado até a semifinal para saber se terá condições de entrar em campo.

Por outro lado, o treinador santista já poderá contar com Giuliano. O meia se recuperou de lesão e, inclusive, entrou no segundo tempo da partida contra a Portuguesa. A depender de suas condições físicas ao longo da semana, pode até ser titular contra o Red Bull Bragantino.

O Santos ainda terá mais quatro dias de treino antes da semifinal do Estadual. O confronto diante do Red Bull Bragantino está marcado para esta quarta-feira (27), às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em Itaquera.