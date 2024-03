CBF divulga numeração da seleção brasileira para amistosos; confira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu nesta sexta-feira a numeração das camisas para os amistosos dessa data Fifa de março. O Brasil enfrenta a Inglaterra, neste sábado, às 16 horas (de Brasília), em duelo que marca a estreia do técnico Dorival Júnior, em Wembley.

Nessa partida, o Brasil estreará a nova camisa azul. O uniforme estampará um patch em homenagem a Zagallo, que morreu em janeiro deste ano. Antes do início do jogo, o capitão do Brasil, Danilo, entrará no gramado com uma flâmula comemorativa e uma placa especial em alusão ao tetracampeão mundial.

A delegação brasileira começou a se apresentar em Londres na última segunda-feira. Ao longo da semana, a equipe teve os primeiros treinos sob comando de Dorival em preparação para o duelo com os ingleses. Nessa sexta-feira, a Seleção finalizou a preparação em Wembley, palco do jogo.

Depois de enfrentar a Inglaterra, o Brasil segue para Madrid, onde enfrentará a Espanha, na próxima terça-feira, no Santiago Bernabéu, às 17h30.

Veja a numeração da Seleção para os amistosos contra Inglaterra e Espanha:

1 - Bento

2 - Danilo

3 - Murilo

4 - Bremer

5 - Bruno Guimarães

6 - Wendell

7 - Vinicius Júnior

8 - Lucas Paquetá

9 - Richarlison

10 - Rodrygo

11 - Raphinha

12 - Rafael

13 - Yan Couto

14 - Fabrício Bruno

15 - João Gomes

16 - Pepê

17 - André

18 - Douglas Luiz

19 - Andreas Pereira

20 - Savinho

21 - Endrick

22 - Galeno

23 - Léo Jardim

24 - Ayrton Lucas

25 - Beraldo

26 - Pablo Maia