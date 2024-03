CBF anuncia parceria com ICSS visando promover integridade no futebol

Em evento realizado nesta sexta-feira, em Wembley, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o ICSS (Centro Internacional de Segurança Esportiva) assinaram um acordo de cooperação para promover uma série de ações visando o combate à manipulação de resultados no futebol, além de fraudes dentro do esporte.

O ICSS, que trabalha com muitas organizações internacionais, tem uma forte reputação e experiência estabelecida em segurança, proteção e integridade esportiva. Com a parceria firmada, as duas entidades irão trabalhar juntas para reforçar a lealdade e honestidade no esporte.

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, afirmou que o acordo visa apoiar as autoridades na tarefa de processar quem participa de manipulações de resultados.

"A CBF adota as mesmas medidas implementadas pelas principais organizações esportivas do mundo para a proteção da integridade do esporte e estamos estruturando, com ajuda da Fifa e da Conmebol, uma série de iniciativas próprias para combater a manipulação de resultados. Estamos construindo um ecossistema para que instituições como o ICSS e a Aliança Global de Integridade Esportiva (SIGA), empresas de monitoramento como Sportadar, Statsperform e Genius, e uma Força-Tarefa de Investigação privada possam trabalhar em conjunto com a CBF, a Conmebol e a Fifa para apoiar as autoridades públicas na sua missão de processar criminosos que atuam na manipulação de resultados esportivos", começou Ednaldo.

TÁ CHEGANDO A HORA! ? A Seleção Brasileira fez o último treino no CT do Arsenal, em Londres. Amanhã, o treinamento será em Wembley, palco da partida de sábado contra a Inglaterra, no sábado (23)! ?? ??????? ?: Rafael Ribeiro/CBF pic.twitter.com/N95fDFVpdu ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 22, 2024

"Nosso objetivo é garantir recursos suficientes para fazer o maior investimento no mundo que uma organização esportiva já fez para proteger a integridade, consolidando o papel da CBF como incubadora de boas práticas nesta área", concluiu o presidente da CBF.

Além de Ednaldo, a cerimônia que aconteceu no tradicional estádio inglês em Londres, palco do amistoso deste sábado, contou com a participação do técnico Dorival Júnior, dos jogadores Danilo e Vinicius Junior, da chefe da delegação brasileira, Leila Pereira, e do coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano. Mohammed Hanzab, presidente do ICSS, e o CEO da entidade, Massimiliano Montanari, também participaram do evento.

Mohhammed relatou que a oportunidade de trabalhar com a CBF é uma chance de colocar em prática todos os conhecimentos que a entidade de segurança detém.

"Quando a CBF nos contou sobre seus planos de posicionar o Brasil como uma referência internacional no campo da integridade, entendemos que havia uma oportunidade de pôr em prática todos os conhecimentos e instrumentos que desenvolvemos nos últimos 12 anos. Em conjunto com a CBF, decidimos assinar nosso acordo aqui em Wembley, um dos lugares mais simbólicos do futebol no mundo, para destacar a dimensão global da nossa iniciativa e dos problemas que queremos enfrentar", pontuou o catari.