Tiago Nunes é anunciado como novo técnico da Universidad Católica, do Chile

O brasileiro Tiago Nunes foi anunciado nesta sexta-feira como o novo técnico da Universidad Católica, do Chile. O contrato do treinador será válido até o fim de 2024.

O presidente da equipe, Juan Tagle, explicou a contratação e se mostrou empolgado com a chegada do comandante gaúcho ao clube.

"Desde que o conhecemos, ficamos convencidos de que poderia ser um treinador ideal para esta equipe, pelo trabalho que o antecedeu e pelas suas características pessoais e profissionais, além das múltiplas referências que tínhamos sobre o seu trabalho. Desde o início manifestou interesse e conhecimento da realidade do clube. É um profissional com uma carreira marcante, campeão da Copa Sul-Americana e da Copa Brasil, além de vários torneios regionais no Brasil, que temos certeza que tem os elementos e a trajetória necessária para colocar a Católica no lugar que deveria estar."

¡Bienvenido, Profesor Tiago Nunes! ?? El Director Técnico brasileño selló su vínculo con #LosCruzados hasta el término de la temporada 2024 ??? Con extensa carrera en su país natal y un reciente paso por Sporting Cristal ??, el DT suma en su palmarés una Copa Sudamericana ?,... pic.twitter.com/3Q0Yy9UZDF ? Universidad Católica (@Cruzados) March 22, 2024

Apesar do fracasso em seu último time, o brasileiro tem alguns bons trabalhos em seu currículo. Tiago Nunes foi campeão da Copa Sul-Americana pelo Athletico-PR, em 2018, e também da Copa do Brasil, em 2019.

Além de Botafogo e Athletico-PR, Tiago Nunes também comandou o Corinthians, Grêmio, Ceará e Sporting Cristal, do Peru.

A Universidad Católica não vive um bom início de temporada e ocupa a 12ª posição no Campeonato Chileno, com quatro pontos em quatro jogos. A equipe entra em campo nesta sexta-feira (23), às 19h (de Brasília), contra o Unión La Calera, fora de casa, pela liga nacional.