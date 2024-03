Brasil x Inglaterra: saiba onde assistir ao primeiro amistoso da Seleção na data Fifa

A Seleção Brasileira se prepara para o primeiro amistoso dessa data Fifa de março. O Brasil enfrenta a Inglaterra, neste sábado, às 16 horas (de Brasília), no Estádio de Wembley, em Londres.

Onde assistir: a partida terá transmissão da TV Globo e SporTV. Além disso, você também pode acompanhar os lances da partida aqui no site da Gazeta Esportiva.

PRESENTES! ? ?? Os atletas da Seleção Brasileira receberam várias surpresas preparadas pela CBF para reforçar a identificação com a Amarelinha. Eles ganharam um @euquerokalls personalizado, além de flâmulas comemorativas, uma camisa com o tema "Uma Só Pele" e um presente... pic.twitter.com/oxtnr4TTYn ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 21, 2024

A delegação brasileira iniciou a concentração em Londres na última segunda-feira. O grupo, porém, só esteve completo no dia seguinte. Na quarta-feira, o técnico Dorival Júnior comandou seu primeiro treino e seguiu a preparação na última quinta-feira, no CT do Arsenal. A equipe realiza o último treino em Wembley, palco do jogo.

O treinador teve alguns problemas para conseguir montar o grupo. Da convocação inicial, Dorival precisou fazer cinco cortes: do goleiro Ederson, dos zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães, do volante Casemiro, e do atacante Gabriel Martinelli.

A Inglaterra também terá alguns problemas. A seleção comandada por Gareth Southgate terá o desfalque do atacante do Arsenal, Bukayo Saka, que foi cortado por lesão no joelho. Além disso, os ingleses têm o atacante Harry Kane como dúvida. O centroavante do Bayern de Munique pode desfalcar a equipe por dores no tornozelo.